Dwayne Johnson, l'endorsement in vista delle presidenziali USA: da che parte sta The Rock?

Per la prima volta in assoluto Dwayne Johnson ha espresso pubblicamente il suo orientamento politico in vista delle elezioni presidenziali che si svolgeranno tra qualche settimana negli Stati Uniti. In un video pubblicato sui social, Dwayne Johnson ha proclamato le sue preferenze politiche indipendenti e centriste, esprimendosi sui candidati.

La preferenza di The Rock è rivolta a Joe Biden e alla senatrice Kamala Harris come presidente e vice-presidente degli USA.

"In qualità di politicamente indipendente e centrista, ho votato per entrambi i partiti in passato. In queste critiche elezioni presidenziali appoggio Joe Biden e Kamala Harris. Il progresso richiede coraggio, umanità, empatia, forza, GENTILEZZA e RISPETTO. Dobbiamo TUTTI VOTARE" ha twittato Johnson.

Insieme al tweet è stato condiviso un video nel quale l'attore spiega perché ha deciso d'intervenire sull'argomento elezioni.



"Ho avuto l'opportunità di parlare con il vicepresidente Joe Biden e la senatrice Kamala Harris per parlare di una serie di questioni importanti che stiamo affrontando come Paese. Ho pensato che fosse una conversazione fantastica ed estremamente produttiva quella che abbiamo avuto, e come indipendente registrato da anni con ideologie centriste, ritengo che il vicepresidente Biden e la senatrice Harris siano la scelta migliore per guidare il nostro Paese, e li appoggio a diventare presidente e vicepresidente dei nostri Stati Uniti".

Il video si trasforma poi in una videochiamata con i candidati:"Sono stato un ragazzo fortunato nel corso degli anni - nella mia vita e nella mia carriera - per aver preso parte ad alcuni momenti decisivi. E non ho mai approvato pubblicamente un candidato alla presidenza o un candidato alla vicepresidenza nella mia vita, nel corso della mia carriera. Voi ragazzi avete entrambi esperienza per guidare. Hai fatto grandi cose. Joe, hai avuto una carriera così incredibile. Hai guidato, secondo me, con grande compassione, cuore e guida, ma anche anima. Tu e io ne abbiamo parlato in passato su quanto sia importante l'anima".

