Dwayne Johnson e Emily Blunt si divertono nei video dietro le quinte di Jungle Cruise

Continuano le riprese di Jungle Cruise, progetto originale targato Disney basato sull'omonimo parco a tema che vede Dwayne Johnson e Emily Blunt nei panni dei protagonisti. Come sempre attivo sui social, The Rock ha postato dei divertenti video dietro le quinte dove i due si allenano insieme a Jack Whitehall.

L'attore di origini samoane ha anche condiviso un video a sorpresa per una sua fan nel quale possiamo osservare uno dei look di scena della pellicola. Potete trovare i post in calce alla notizia.

In Jungle Cruise, Dwayne Johnson interpreta il capitano di una barca che recluta sua sorella (Emily Blunt) e suo fratello (Jack Whitehall) in una missione per trovare un mitologico albero che si crede possieda poteri curativi. Nel corso dell'avventura, il trio dovrà vedersela con pericolosi animali selvaggi e soprattutto superare la spietata competizione di un gruppo di esploratori tedeschi senza scrupoli che faranno di tutto pur di raggiungere l'albero per primi.

Nel cast del film troveremo anche Edgar Ramirez, Jesse Plemons, e Paul Giamatti. La sceneggiatura è stata scritta da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond) e recentemente riscritta da Michael Green (Logan, Blade Runner 2049). Johnson produrrà insieme ai suoi partner di Seven Bucks Productions Dany Garcia e Hiram Garcia, così come il frequente collaboratore Beau Flynn (San Andreas, Baywatch) di Flynn Picture Co.

Jungle Cruise è l'ultimo di una serie di film che Disney ha creato basandosi su celebri parchi a tema, come The Country Bears, La casa dei fantasmi, Mission to Mars, Tomorrowland e il più popolare, Pirati dei Caraibi. Disney ha in mente un progetto di franchise paragonabile al livello della saga fantasy con Johnny Depp.

Il fim uscirà nelle sale americane l'11 ottobre 2019.