Dwayne Johnson dimentica Black Adam combattendo dei Minions zombie? Il tweet ironico

La Generazione Z è innamorata dei Minion, del genere horror... e di Dwayne Johnson. Tre elementi che potrebbero essere combinati in un film secondo lo sceneggiatore Brian Lynch, che ha preso la palla al balzo per scherzare sull'argomento condividendo una notizia della CNBC. E la risposta di The Rock non si è fatta attendere.

"Caro The Rock: un film in cui combatti degli zombie Minion. Alla Generazione Z verrebbe un colpo. Chiedi al tuo agente di chiamare il mio" ha lanciato la proposta Lynch.



E Dwayne Johnson ha subito risposto, divertito:"Potresti esserne coinvolto, Brian" con tanto di risata annessa.

D'altronde Dwayne Johnson è reduce dal flop di Black Adam, il film DC nel quale interpreta il protagonista, e soprattutto è finito nel mirino dei fan dopo il licenziamento di Henry Cavill.



L'attore era comparso nuovamente nel ruolo di Superman in un cameo in Black Adam e The Rock aveva dichiarato di essersi battuto per il ritorno di Cavill nei panni di Clark Kent.

Tuttavia, qualche settimana più tardi è arrivata la conferma dell'addio di Henry Cavill al personaggio e al DC Universe a causa di James Gunn e Peter Safran, che hanno altre idee in mente per quanto concerne l'Uomo d'Acciaio.



Dwayne Johnson che combatte zombie Minion. Cosa ne pensate? Utopia o primo passo verso un progetto bizzarro ma concreto? Nel frattempo non perdetevi la recensione di Black Adam sul nostro sito.