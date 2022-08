Dwayne Johnson diede lezioni di recitazione a John Cena: 'Da wrestler a wrestler'

Ormai avere ex membri della WWE come protagonisti di grandi blockbuster e cinecomic è una cosa all'ordine del giorno. Ma prima che Dwayne Johnson spianasse la strada, non era affatto semplice. Per questo John Cena (dopo Dave Bautista) si è rivolto a lui per farsi aiutare su dei provini: quel consiglio non ebbe prezzo.

Dwayne Johnson, Dave Bautista e John Cena. Sono loro i tre nomi del wrestling che ormai stanno spopolando quasi più degli attori di professione, sicuramente in termini di budget, nel panorama cinematografico odierno. The Rock ha condensato nelle proprie mani un potere non solo interpretativo, ma soprattutto produttivo immenso. Per questo non ha versato troppe lacrime quando ha rotto definitivamente con Vin Diesel, che in questi giorni è a Roma per le riprese di Fast X davanti al Colosseo. Perché nel frattempo, The Rock, è stato capace di spingere produttivamente un titolo come Black Adam, farlo separare dallo script di Shazam! e renderlo il futuro portabandiera del DCEU, soprattutto nell’attuale situazione Warner Bros. Discovery.

Attualmente Bautista si trova nel campo “avversario”, girando la sua ultima apparizione come Drax in Guardiani della Galassia 3. Ma John Cena invece è entrato a far parte della famiglia DC Films a gamba tesa – sempre grazie all’aiuto di James Gunn – con il personaggio di Christopher Smith: c’è già un inizio riprese per Peacemaker 2. Ma quando ha iniziato, non è stato affatto semplice. Per questo si è rivolto a The Rock nel corso di un provino in particolare: "È uno dei motivi per cui vivo al di fuori della WWE. Mi ha dato alcuni dei migliori consigli che mi siano mai stati dati. Ricordo di aver fatto un'audizione per una piccola parte in un film chiamato Trainwreck. C'è stato un processo di audizione piuttosto complicato ed ero molto nervoso. Perché non l'avevo mai affrontato prima”.

Cena fu scritturato in Trainwreck nel 2014, nel mezzo di uno dei suoi ultimi anni a tempo pieno in WWE: si trattò quindi di una parte non così secondaria per Cena, che andava gettando le basi della sua riconversione a Hollywood: "Ho chiamato Dwayne e gli ho chiesto: ‘Hai qualche consiglio?'. Ha detto: 'Ti hanno voluto lì per un motivo amico, sii te stesso'. Lui, in quella frase, mi ha permesso di calmarmi. Mi ha permesso di essere me stesso, cioè di essere anche un po’ idiota. E mi hanno permesso di farlo sullo schermo. Nudo. È il motivo per cui sono qui". Nel frattempo, un nuovo report clamoroso rivela che Black Adam ha appena girato una nuova postcredit che fungerà da traino al prossimo futuro del DCEU. Mentre un altro, più preoccupante, rivela che il film con Johnson avrebbe lo stesso punteggio screening test di Batgirl.