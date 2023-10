Dwayne Johnson criticatissimo per la raccolta fondi per Maui:'Lezione imparata'

L'ex wrestler Dwayne Johnson è stato molto criticato per la sua iniziativa di aprire un fondo insieme a Oprah Winfrey per aiutare i familiari delle vittime degli incendi a Maui. La star è stata criticata per essersi rivolto alla gente comune per cercare di aiutare le persone coinvolte nei disastri che hanno colpito le Hawaii.

"Capisco perfettamente, e avrei potuto essere migliore" ha dichiarato Johnson in risposta alle critiche su Instagram, condividendo gli aggiornamenti sul fondo aperto per Maui "E la prossima volta sarò migliore. Capisco che i soldi non cadono dal cielo e non crescono sugli alberi. Ci sono molte persone che vivono di stipendio in stipendio. E lo capisco, so cosa vuol dire, ho vissuto stipendio dopo stipendio".



Johnson - che non si capacita del flop di Black Adam - ha condiviso la propria esperienza del passato, quando ancora non aveva raggiunto fama e ricchezza:"Quando vivi uno stipendio dopo l'altro ti incazzi facilmente, sei frustrato e l'ultima cosa che vuoi sentire, quando vivi uno stipendio dopo l'altro, è qualcuno che ti chiede soldi, specialmente quando la persona che te li chiede ha già molti soldi. Quindi ho capito. Capisco. Non ho mai lanciato un fondo prima. Ma sono uno apprende velocemente e ho imparato la lezione. Quindi grazie".



Poi la star di Fast and Furious ha aggiornato i propri follower sulla raccolta e sulla distribuzione del denaro alle persone bisognose:"Guardare le famiglie e la comunità riunirsi dopo questa tragedia è fonte di ispirazione e sono orgoglioso del nostro popolo polinesiano. Grazie a tutti coloro che stanno inviando risorse, amore e preghiere a tutte le persone colpite dagli incendi e un amorevole 'Mahalo' (grazie) e rispetto a tutti i nostri leader culturali OG, alle nostre organizzazioni della comunità locale, a tutti i nostri primi soccorritori e ad ogni persona che si è riunita per aiutare la nostra gente".



