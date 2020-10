Dwayne Johnson, da cosa deriva il soprannome The Rock? Ce lo svela Kevin Hart

In molti si sono spesso domandati da cosa derivi il soprannome "The Rock" che ormai accompagna Dwayne Johnson da decenni. La risposta ci è giunta da Kevin Hart ma, sembra che l'ex wrestler non sia del tutto d'accordo con la sua versione dei fatti.

Come rivelato dal comico statunitense in una esilarante sessione di domande e risposte realizzata sul canale 90sWWE, il celebre appellativo della star con cui ha collaborato in Jumanji, dipenderebbe solo ed esclusivamente dal suo scarso quoziente intellettivo: "Lo chiamano The Rock perché è stupido. Stupido come una roccia. C'è poco da fare. Tutto dipende dal suo scarso quoziente di intelligenza". Nel corso di questa divertentissimo Q&A di cui potete vedere uno stralcio di seguito, a poco sono serviti i tentativi di Dwayne Johnson di raccontare la verità.

Come forse saprete, nella realtà dei fatti, il soprannome The Rock, deriva è un'evoluzione del primo nomignolo dell'attore sul ring. Dwayne Johnson è approdato al mondo del wrestling come figlio e nipote di due famosi lottatori, Rocky Johnson e Peter Maivia, e all'inizio della sua carriera aveva scelto come nome d'arte Rocky Maivia. Il personaggio inizialmente sembrava non convincere particolarmente il pubblico e così dopo un infortunio, decise di tornare sul ring con il nome di The Rock, diventando la star che tutti noi oggi conosciamo.

Dwayne Johnson di recente è divenuto l'attore più seguito sui social e, ha ringraziato i suoi oltre 200milioni di follower con un discorso particolarmente profondo che a molti è sembrato quasi una dichiarazione d'intenti per un futura carriera politica. Dopo gli attacchi a Trump dei mesi scorsi, The Rock sta seriamente valutando la possibilità di scendere in campo? Una cosa è certa, i suoi ammiratori lo vedrebbero sicuramente bene come Presidente degli Stati Uniti.