Dwayne Johnson conferma: Hobbs & Shaw 2 è già in lavorazione!

Dopo l'adrenalinico successo di Fast & Furious: Hobbs & Shaw, sembra che il team produttore della pellicola sia già al lavoro su un sequel del fortunato spin-off a quattro ruote: a darne notizia è il protagonista Dwayne Johnson, che conferma l'inizio della pre-produzione.

Precedentemente si era già accennato ad un Hobbs & Shaw 2, ma adesso la notizia è ufficiale e il non avere ancora un regista a capo del progetto non fermerà certo The Rock e la sua squadra.

In una recente sessione di Q&A, l'attore ha infatti affermato:

"Al momento siamo al lavoro sul secondo film [di Hobbs & Shaw] e sono molto entusiasta del progetto. Stiamo cercando di carpire in che direzione andare e che tipo di svolta vogliamo dare alla trama."

Una mossa quantomai inaspettata, soprattutto dopo il recente rinvio di Fast & Furious 9 al prossimo anno, scelta di campo dettata dalla situazione globale di emergenza, ma che ha sicuramente colto i fan di sorpresa, forse come e più degli spettacolari stunt della saga su ruote.

Anche Eiza González, la Madame M del precedente capitolo, aveva parlato di un suo possibile coinvolgimento nel sequel, mentre per il co-protagonista Jason Statham non si hanno ancora riconferme.

In attesa di ulteriori aggiornamenti vi suggeriamo di scoprire con noi alcuni segreti di Hobbs & Shaw e, come sempre, fateci sapere cosa ne pensate!