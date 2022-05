Dwayne Johnson compie 50 anni: fan e brand gli fanno gli auguri sui social

Mentre attendiamo l'arrivo di Black Adam, i fan si sono uniti per celebrare il 50esimo compleanno del protagonista del film, Dwayne Johnson. A fare gli auguri alla star sono stati i fan, ma anche brand famosi come la WWE e i Miami Hurricanes.

L'attore ha un'ampia piattaforma di fan, nata dall'aver lavorato molto sia in ambito sportivo sia cinematografico. The Rock ha infatti esordito nella WWE, e dopo il suo ritiro è diventato famoso a Hollywood. Diversi i ruoli importanti che ha avuto, in film Netflix come Red Notice e nel franchise di Fast & Furious. Adesso è pronto a fare il suo ingresso nel mondo DC, segnando l'esordio in un'altra importante saga.

Tanti i soprannomi che gli sono stati affibbiati nel tempo, come "The Great One", "The Brahma Bull" e "The People's Champion". Tanti i premi raccolti dall'attore ultimamente, come l'Entertainment Icon of the Decade Award al CinemaCon. A consegnarglielo è stato il Presidente della Warner Bros. Toby Emmerich, che prima di dargli il riconoscimento ha rivelato dei filmati esclusivi di Black Adam.

Johnson ha ricevuto anche il National Association of Theatre Owners che celebra 10 anni di eccellenza, e lo ha ottenuto dopo grandi nomi come Naomi Watts, Charlize Theron, Laurence Fishburne, Nicole Kidman e Nicolas Cage. E voi, avete fatto gli auguri a The Rock su Twitter?