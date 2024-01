Dwayne Johnson come Dave Bautista: 'Ora voglio fare solo film che contano'

C'era un tempo in cui i wrestler prestati o passati definitivamente al mondo del cinema erano destinati ad accontentarsi (il più delle volte anche per manifesti limiti) a film action di seconda categoria: a rompere con la tradizione fu per primo Dave Bautista, che però potrebbe essere seguito a ruota dal collega Dwayne Johnson.

Recentemente annunciato nel nuovo film targato A24 nel ruolo di un lottatore di MMA, il buon The Rock ha infatti parlato della sua voglia di fare un salto di qualità nelle sue scelte da attore, cercando di preferire film intenzionati a lasciare un'impronta nella storia del cinema.

"Mi trovo a un punto della mia vita in cui voglio spingere me stesso in modi che non ho mai tentato in passato. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare film che contino qualcosa, che esplorino l'umanità ed esplorino la disperazione e il dolore" sono state le parole dell'attore recentemente preso di mira da Dave Bautista insieme al collega John Cena proprio per il suo limitarsi a film di poche pretese dal punto di vista artistico.

Vedremo se il nuovo film di Benny Safdie per A24 rappresenterà effettivamente la svolta per la carriera di Johnson: il già citato Bautista, d'altronde, ci insegna come con lo studio e il duro lavoro nessun wrestler debba porsi limiti, per cui al buon Dwayne non possiamo che fare il nostro più sentito in bocca al lupo!