Dwayne Johnson, clamoroso: la star di Jumanji è stata denunciata per tentato rapimento!

È una vicenda apparentemente assurda quella che ha coinvolto in queste ore Dwayne Johnson: l'attore di Jumanji è infatti al centro di una causa depositata in tribunale da una sua ex-collega del circuito WWE secondo la quale The Rock avrebbe, in collaborazione con dei complici, provato a rapire lei e i suoi figli.

Recentemente coinvolto nell'annuncio del live-action di Oceania, Johnson avrebbe, secondo quanto raccontato dall'ex-wrestler Trenesha Biggers (nota ai più come Rhaka Khan), pianificato il rapimento nel lontano 2008 in compagnia del suo socio, Dany Garcia: secondo la ricostruzione di Biggers, i due avrebbero inviato degli uomini a prelevarla con la forza per poi rinchiuderla in un hotel a Miami, dove sarebbe poi stata abusata fisicamente e psicologicamente.

La causa depositata da Biggers, del valore di ben 3 miliardi di dollari, non punta comunque al solo Johnson: nei documenti si citano infatti espressamente lo Stato del Texas, la polizia di New York, la Bank of America e persino l'FBI, oltre ad una lunga lista di istituzioni. I rappresentati di Dwayne Johnson e Dany Garcia, al momento, si limitano a negare qualunque coinvolgimento nella vicenda: Biggers, ricordiamo, figura al momento nella lista dei ricercati della polizia di El Paso per reati inerenti alla custodia di minori.