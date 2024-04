Dwayne Johnson contro cancel culture e woke: 'Non sosterrò Biden alle presidenziali'

L'orribile clima politico di cui ha parlato Alex Garland in una recente intervista a quanto pare ha colpito anche Dwayne Johnson, che ha dichiarato di non voler più sostenere il presidente Joe Biden per le presidenziali 2024.

"In passato ho sostenuto Biden perché pensavo che fosse la decisione migliore in quel momento", ha detto The Rock a Will Cain su Fox News in un'intervista pubblicata online in queste ore. "Ho pensato di essere in una posizione in cui avevo una certa influenza e ho sentito che era mio compito provare ad esercitare quella mia influenza e condividere le mie opinioni. Questa volta però non ho intenzione di farlo di nuovo. Allora ero l’uomo più seguito al mondo, e lo sono ancora oggi, e lo apprezzo…ma a cosa siamo arrivati? il clima di divisione e di scontro in cui ci troviamo oggi è spaventoso. Oggi mi rendo conto che, mentre ci avviniamo alle prossime elezioni, non appoggerò Biden perché il mio obiettivo è riunire questo Paese. Credo che sia possibile e per questo motivo non sosterrò nessuno dei due candidati alla presidenza. Con il livello di influenza che ho, credo sia meglio che io mi astenga dal commentare queste cose. Il mio voto sarà una cosa tra me e le urne. Ma vi dirò questo: come molti di noi là fuori non mi fido dei politici ma mi fido del popolo americano e chiunque sarà votato dal popolo americano allora sarà il mio presidente e lo sosterrò al 100%”.

Nella stessa intervista, Dwayne Johnson ha criticato la cancel culture e la woke culture: “Non sono soddisfatto dello stato dell'America oggi: la cancel culture e la cosiddetta cultura woke, tutta la divisione che si sta creando, sono cose che mi danno profondamente fastidio. Oggi come oggi bisogna scegliere: o ti pieghi a ciò che gli altri vogliono che tu sia, o dica o faccia, oppure puoi essere te stesso ed essere reale...questo potrebbe far arrabbiare le persone là fuori, ma va bene."

Sempre in questi giorni Dwayne Johnson ha dichiarato di voler fare solo film che contano, seguendo le strada intrapresa da Dave Bautista.

Su Nuovo Ordine Mondiale è uno dei più venduti di oggi.