Dwayne Johnson è un Braccio di Ferro perfetto nel nuovo trailer! Ma purtroppo è fake

Tra i prossimi progetti di Dwayne Johnson non c'è un live-action di Braccio di Ferro, perciò gli utenti sono sbalorditi dal trailer con The Rock nei panni del personaggio. Purtroppo, però, dovranno frenare l'entusiasmo: nonostante il logo Paramount e gli ottimi effetti speciali, il video è fake.

"Ecco l'entusiasmante teaser trailer sul live-action di Braccio di Ferro!" scrive Foxstar Media, che l'ha pubblicato sul proprio canale YouTube. "Paramount Studio svela il concept dell'attesissima pellicola, con nientemeno che Dwayne Johnson e un cast corale. Preparati per un'avventura emozionante grazie a questa nuova esperienza cinematografica". Tra enormi relitti, mari in tempesta e cascate – con l'iconico motivetto in sottofondo –, il video fake ha ottenuto lo stratosferico risultato di 1,4 milioni di visualizzazioni in appena tre giorni.

D'altra parte, era il maggio 2020 quando il regista Gendy Tartakovsky riprese la produzione del suo film su Braccio di Ferro (stavolta d'animazione), finché non sono sopraggiunte divergenze artistiche. "Volevano realizzare Braccio di Ferro per rafforzare il brand" ha dichiarato Tartakovsky, "mentre io amo il personaggio e sono cresciuto con lui. Quindi c'è stato – ironia della sorte – un vero e proprio braccio di ferro tra me e loro". Come se non bastasse, Dwayne Johnson si è effettivamente travestito dal personaggio! L'immagine, scattata in occasione di Halloween, è disponibile in calce alla notizia.

Per chi non conoscesse Braccio di Ferro (Popeye in lingua originale), si tratta di un personaggio fumettistico creato da Elzie Crisler Segar e apparso per la prima volta il 17 gennaio 1929 sulle strisce di Thimble Theatre. L'adattamento cinematografico più famoso è probabilmente Popeye - Braccio di Ferro, pellicola del 2018 diretta da Robert Altman (ricordato anche per M*A*S*H, Nashville, America Oggi) e con un inaspettato Robin Williams nei panni del protagonista.

E voi cosa ne pensate? Dwayne Johnson sarebbe un ottimo Braccio di Ferro, oppure preferite altri attori? Fatecelo sapere nei commenti!