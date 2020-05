Dwayne Johnson, il suo Black Adam farà da ponte al primo film della JSA!

Già in passato si era parlato del coinvolgimento di alcuni membri della Justice Society of America nel nuovo cinecomic Black Adam, ma a quanto pare la Warner Bros. sarebbe a lavoro su un film spin-off da lanciare dopo quello con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson.

Secondo The Illuminderdi, ci sono piani sperimentali in atto per uno spin-off della JSA, ma prima di procedere la Warner Bros. aspetterà di valutare la reazione al film stand-alone dell'antieroe di Dwayne Johnson prima di impegnarsi completamente nel progetto.

Per questo motivo è molto prematuro affermare che il film sia attualmente in sviluppo, ma stando a quanto riferito si tratta di un'opzione concreta. Anche se non è ancora stato confermato ufficialmente, Black Adam dovrebbe includere nel suo roster di personaggi alcuni supereroi come Atom Smasher, Cyclone, Hawkman, Hawkgirl e Dr. Fate, la cui presenza nel film è stata anticipata da alcuni dettagli della sceneggiatura trapelati in passato.

Diverse incarnazioni della JSA sono apparse sul piccolo schermo come quelle viste in Smallville e Legends of Tomorrow, e molto presto una nuova versione sarà sotto i riflettori grazie alla serie Stargirl. Tuttavia Black Adam segnerà il debutto del team sul grande schermo, e chissà che la Warner Bros. non la utilizzerà per una sorta di reboot di Justice League, magari unendo al gruppo anche supereroi dal grande successo stand-alone come Aquaman e Wonder Woman.

