Dwayne Johnson anticipa grosse novità per Hobbs and Shaw 2: 'Ci sono diverse sorprese'

Dopo settimane di incertezza Hollywood sta lentamente ricominciando a pensare al futuro, e in una recente intervista Dwayne 'The Rock' Johnson ha anticipato qualche dettaglio su Hobbs & Shaw 2, sequel della saga spin-off di Fast & Furious con Jason Statham.

Nello stesso video di Instagram in cui Johnson ha raccontato la storia di come ha perso il ruolo di Jack Reacher per colpa di Tom Cruise, la star ha anticipato alcuni dettagli allettanti sul sequel di Hobbs & Shaw: innanzitutto ha confermato che Chris Morgan tornerà per scrivere la sceneggiatura, dopo aver costruito letteralmente le fondamenta della serie Fast & Furious per anni (la sua prima incursione nella saga risale addirittura a Tokyo Drift).

Johnson ha anche anticipato l'inclusione di più personaggi, che espanderanno il mondo di Hobbs & Shaw: "Chris Morgan, ovviamente, sarà di nuovo alla sceneggiatura, Seven Bucks Productions in produzione" ha detto Johnson. "Abbiamo creato molti personaggi fantastici, dal personaggio di Vanessa Kirby a quelli di Idris Elba ed Eiza Gonzalez. E ora in questa prossima puntata abbiamo ancora qualche sorpresa e grandi personaggi da creare. Non quelli dei quali Hobbs spaccherà i culi, perché sarebbe noioso, ma di nuovi personaggi veri dei quali voi ragazzi vi innamorerete. Cattivi, antieroi ed eroi su tutta la linea."

Il sequel non ha ancora una data di uscita: ricordiamo che il 2020 sarà il primo anno senza un film di The Rock dal 2001, ma il prossimo futuro sarà piuttosto fitto di appuntamenti con Red Notice per Netflix, il cinecomic Black Adam e un quarto film di Jumanji nelle prime fasi dello sviluppo.