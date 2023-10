Dwayne Johnson anticipa 'grosse novità in arrivo': ma a chi interessa?

Dwayne Johnson ha annunciato nuovi progetti, ma dopo le polemiche riguardanti la raccolta fondi per Maui con Oprah Winfrey, la cosa sembra interessare a poche persone.

The Rock ha postato sul suo profilo Instagram una foto con la caption “Oggi ho lavorato molto bene. Con alcuni veri amici. Gente intelligente e affamata. Sta per arrivare roba grossa. Grazie a tutti per il lavoro. Mattinata con doppio pugno di ferro.” Purtroppo per la star, scorrendo i commenti, aldilà di qualche frase di supporto dagli amici, la sezione è infestata da commenti inneggianti alla Palestina, e nemmeno uno che si chiede quali saranno i prossimi progetti dell’attore.

Da un lato il conflitto tra Israele e Palestina ha sicuramente spostato l’attenzione generale, ma anche la polemica che aveva colpito The Rock riguardante la raccolta fondi organizzata con Oprah Winfrey non ha sicuramente contribuito. I due sono stati aspramente criticati per non essere intervenuti in prima persona con i loro conti in banca ad aiutare la popolazione dell’isola colpita dagli incendi. Difatti Dwayne Johnson ha pubblicato alcuni giorni fa un post, sempre su Instagram, in cui condannava Hamas per l’aggressione nei confronti del popolo israeliano, ma con i commenti disattivati, per evitare ulteriori polemiche dopo quelle riguardanti Maui.

Non è un periodo facile per l’interprete di Black Adam, sicuramente non abituato a tutte queste critiche ricevute sul web.