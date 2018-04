Dwayne Johnson ammette che Doom è stato un vero fallimento!

Dwayne Johnson ha riflettuto sulla sua prima esperienza cinematografica che ha avuto a tema videogiochi,Doom , e ammette che, purtroppo, è stato un fallimento. Le trasposizioni cinematografiche di videogiochi si sono rivelate estremamente difficili da da realizzare.

Le cose cominciarono male già con il film di Super Mario Bros, nel 1993. Doom si è aggiunto al mucchio di film da dimenticare, nel 2005. Basato sul classico videogioco, nel quale c'era un personaggio che sparava in prima persona, il film aveva per protagonisti Karl Urban, Rosamund Pike e Johnson, e ha preso principalmente spunto da Doom 3.

Tutto ruotava intorno alla vicenda di un soldato intrappolato su una base di Marte, quando arriva - letteralmente - l'Inferno e lui deve farsi strada attraverso un'orda di demoni per sopravvivere. Per qualche motivo sconcertante, il film ha poi ignorato completamente la parte relativa all'Inferno, e invece ha inserito al posto dei demoni, un gruppo di soldati generici che camminavano per i corridoi bui con torce elettriche: il tutto per l'80% del film; ogni tanto poi, li si vede sparare a un mostro. Insomma, un vero disastro che non è nemmeno riuscito a recuperare i soldi del budget di produzione.



Se il pubblico ha odiato Doom, Johnson - pur avendo ricevuto alcune buone recensioni per la sua performance - ha ammesso il fallimento del film:



"Diciamo che ho vissuto in prima persona la maledizione dei videogame con Doom. Era un film basato su un videogioco molto popolare e, incredibilmente, ha fallito. Quindi ho sperimentato la "maledizione" sulla mia pelle".



Il fallimento di questo film ha aiutato The Rock con il suo approccio a Rampage, ed ecco perché ha voluto inserire qualche battuta divertente nel film, qualcosa di cui il predecessore Doom era molto carente.



"Mi sono assicurato anche che in Rampage ci fosse una dose di ammiccante fascino e di umorismo, cosa che il mio personaggio non aveva per niente in Doom."



Sinossi: In Doom nel 2026 un gruppo di archeologi scopre nel deserto un portale in grado di condurre ad un'antica città marziana, chiamato in seguito Arca. Vent'anni dopo un gruppo di scienziati stanziati sulla base spaziale Olduvai ivi costruita viene brutalmente attaccato da un nemico di origine sconosciuta; il dottor Carmack, a capo della spedizione scientifica, riesce ad inviare una richiesta di aiuto sulla Terra. Ad occuparsi della missione di recupero viene incaricata la squadra di marine facente capo al comandante Sarge e comprendente, tra gli altri, il soldato John "Reaper" Grimm, tormentato da una tragedia nel recente passato e in cattivi rapporti con la sorella Samantha, dottoressa operante proprio su Olduvai. La squadra ha il compito di eliminare la minaccia, contenere la situazione e, in casi estremi, di proteggere a qualsiasi costo il portale affinché il pericolo non raggiunga la Terra.