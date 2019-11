Dwayne Johnson affronta scimmie e inseguimenti nel trailer internazionale di Jumanji 3

Dwayne Johnson torna protagonista di Jumanji nel sequel di Benvenuti nella giungla - basato sul racconto di Chris Van Allsburg - dal titolo The Next Level. Online è stato pubblicato un nuovo trailer internazionale che s'addentra nelle spericolate avventure del gruppo capitanato da The Rock. Il film uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre.

Jumanji - The Next Level riprende la trama in un periodo successivo a Benvenuti nella giungla. Spencer ha tenuto tutti i pezzi del videogioco Jumanji, riparandolo nel seminterrato di casa del nonno. Bethany, Fridge e Martha al loro arrivo non lo trovano e vedono il gioco in corso, quindi decidono di rientrare in Jumanji per salvare l'amico. Nel sistema vengono risucchiati anche il nonno di Spencer e l'amico Milo Walker. L'avventura si tramuta in un'imponente missione di salvataggio, soprattutto per Spencer e Bethany scomparsi in un altro livello del gioco.



Nel nuovo trailer internazionale si vede Dwayne Johnson e il resto del gruppo impegnato ad affrontare diverse peripezie ed ostacoli, tra cui un minaccioso branco di scimmie e una lunga fuga nel deserto, inseguiti dagli struzzi.

Il cast del film è composto, in aggiunta a The Rock, anche da Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Nick Jonas. Al link potete vedere il nuovo trailer internazionale.

In esclusiva vi abbiamo mostrato un nuovo poster di Jumanji - The Next Level, mentre The Rock ha annunciato il suo nuovo progetto, completamente autoprodotto.