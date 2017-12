Dwayne Johnson afferma che Jungle Cruise è "come Indiana Jones!"

La crociera nella giungla disarebbe come un'avventura di, almeno secondo lo stesso attore! Jungle Cruise è il prossimo film in cui lo vedremo ed è una pellicola targata Disney!

Dwayne ‘The Rock’ Johnson ha rivelato qualche dettaglio sul suo prossimo film targato Disney, Jungle Cruise che, almeno nei piani della Mouse House, dovrebbe diventare un altro franchise come quelli Marvel e Guerre Stellari. Al momento, per la Disney, la saga che ha riscosso di più, economicamente parlando, è ancora Pirati dei Caraibi, con all'attivo 5 film e 4.524 milioni di dollari incassati.

Considerando questo grande successo, non è una sorpresa che la casa di Topolino abbia deciso di adattare in live-action un'altra delle attrazioni del suo parco di divertimenti, Jungle Cruise. Una prima volta si era provato ad adattare Jungle Cruise per il grande schermo - precisamente nel 2007 - e lo script era stato realizzato dai creatori di Smallville, Al Gough e Miles Miller. Al lavoro sul progetto avrebbero dovuto esserci Tim Allen e Tom Hanks, ma il film venne rimandato più e più volte.

Invece ora Jungle Cruise ha preso forma e Johnson sarà la stella principale; il suo ruolo è quello del capitano di una nave che naviga il Rio delle Amazzoni. Alla regia ci sarà Jaume Collet-Serra.

Parlando con EW, The Rock ha recentemente paragonato il film a Indiana Jones per il tipo di avventura che verrà raccontata: "E' pieno di avventura. Pensate a Indiana Jones, quel tipo di cosa. Sono molto, molto eccitato all'idea. E' qui che ho iniziato a rendermi conto di quanto potere abbia la Disney in termini di profondità con cui si mette al lavoro sui progetti, su tutti i suoi progetti. Sono uno studio che sa cosa fare, soprattutto quando si imbarca in un'impresa che, come Pirati dei Caraibi, è basata su un'attrazione amatissima del parco giochi. Non vedo l'ora di iniziare a lavorarci."

Jungle Cruise inizierà la produzione nella primavera 2018.