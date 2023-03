Dwayne Johnson diventa un adorabile 'Pink Adam' nel nuovo post su Instagram

Black Adam è stato un flop (soprattutto a causa delle riprese aggiuntive), ma Dwayne Johnson aka The Rock torna a far parlare del film attraverso un restyling decisamente "originale" per il supereroe DC.

Nel suo profilo Instagram, infatti, ha condiviso una galleria di immagini in cui gioca con sua figlia: vediamo l'attore con il volto completamente dipinto di rosa – con tanto di baffi "vaudeville" e barba finta – mentre la bambina è intenta a dipingergli le unghie della stessa tonalità. La vernice rosa ha finito perfino col pitturargli i denti! "Ecco il risultato di quel che inizia con 'Papà, sarà soltanto una piccola manicure'" scrive The Rock come descrizione del post, per poi aggiungere le emoji dello smalto alle unghie e del teschio. In poche ore, le immagini hanno ottenuto oltre due milioni di "mi piace" e quattordicimila commenti, nei quali molti utenti non hanno mancato di ribattezzare l'attore come "Pink Adam".

Riguardo il futuro di Johnson all'interno del DC Universe, invece, la questione appare più intricata del previsto: da un lato, The Rock avrebbe fatto pressione sui vertici Warner per un film Black Adam vs Superman, mentre dall'altro ha chiuso con la produzione – è arrivato addirittura a smettere di seguire gli account del film e Warner Bros.

E voi cosa ne pensate? Il film non è stato all'altezza delle aspettative, o meriterebbe una seconda opportunità? Di certo, l'attore preferisce giocare con la figlia invece di concentrarsi su prestazioni, soldi e recensioni della critica. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Black Adam.