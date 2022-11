Dust Bunny, Mads Mikkelsen torna a lavorare con Bryan Fuller nel nuovo film horror

Mads Mikkelsen ha raggiunto grande notorietà in tutto il mondo grazie alla serie tv Hannibal, prodotta da Bryan Fuller. Ora la fortunata coppia è pronta a tornare in un nuovo progetto insieme, questa volta per il grande schermo. Mikkelsen sarà protagonista del nuovo horror Dust Bunny, diretto proprio da Bryan Fuller.

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Dust Bunny racconterà la storia di una bambina di otto anni che chiede aiuto al vicino per uccidere il mostro sotto al proprio letto, convinta che abbia mangiato la sua famiglia. Nell'annuncio non è specificato il ruolo di Mikkelsen ma pare che l'attore scandinavo sia stato scelto per il personaggio del vicino.



Bryan Fuller si occuperà di scrittura, produzione e regia del progetto, al suo debutto dietro la macchina da presa.

Un progetto intrigante che mostrerà l'abilità di Fuller con il medium cinematografico, dopo il successo ottenuto sul piccolo schermo. Quest'anno Mikkelsen è comparso al cinema nel ruolo di Grindelwald per il film I segreti di Silente, terzo capitolo della saga spin-off per il cinema di Harry Potter, con protagonista Eddie Redmayne e diretta da David Yates; secondo l'attore tuttavia Johnny Depp potrebbe tornare in Animali Fantastici.

Per questo motivo potrebbe essere decisivo l'apporto di una star come Mads Mikkelsen per conferire lustro alla sua opera prima.



Qualche mese fa fecero scalpore alcune frasi di Mikkelsen sul Method Acting, che l'attore criticò pesantemente.