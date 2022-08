Il Duro del Road House, via alle riprese del remake: la prima foto con Jake Gyllenhaal

Sono ufficialmente iniziate le riprese del remake Amazon di Il Duro del Road House, con protagonista Jake Gyllenhaal nel ruolo che fu di Patrick Swayze nel cult del 1989 diretto da Rowdy Herrington. La conferma è arrivata proprio dalla star del film, che ha pubblicato un post sui social con la foto del primo giorno di set.

L'immagine mostra Gyllenhaal abbracciato al regista del film, Doug Liman. In Il Duro del Road House, Jake Gyllenhaal sarà un ex combattente UFC che accetta un lavoro come buttafuori in una locanda nelle Florida Keys, scoprendo ben presto che non è tutto oro quello che luccica nel paradiso tropicale.



"Volevo lavorare con il talentuoso Doug Liman da anni. Giorno 1. Roadhouse" ha scritto Gyllenhaal nella didascalia del post, che li mostra in Repubblica Dominicana, dove si stanno svolgendo le riprese.



Il cast del film, capitanato da Jake Gyllenhaal, è composto da Billy Magnussen, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier e Conor McGregor al debutto da attore.

La sceneggiatura è stata scritta da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry, con Joel Silver alla produzione.



Nel film del 1989, Il Duro del Road House, Patrick Swayze interpreta James Dalton, un giovane uomo laureato alla New York University e considerato il miglior buttafuori della città, che viene chiamato per riportare tranquillità in un locale turbolento nella cittadina di Jasper, in Missouri.

Anche Daniela Melchior sarà nel cast di Road House, al fianco di Gyllenhaal.