Il Duro del Road House, anche Daniela Melchior nel remake con Jake Gyllenhaal!

Se l'idea dell'ennesimo remake farà storcere il naso a molti, leggerne il cast potrebbe far cambiar loro idea sulla bontà dell'operazione: già, perché per Il Duro del Road House Amazon sembra fare davvero sul serio, almeno stando a quanto leggiamo dai nomi trapelati durante queste prime ore consecutive all'annuncio.

Il remake del film con Patrick Swayze potrà infatti contare non solo su Jake Gyllenhaal, già annunciato come protagonista a disposizione del regista Doug Liman (Edge of Tomorrow, Barry Seal, Chaos Walking, The Bourne Identity), ma anche su un volto che i fan di The Suicide Squad non mancheranno di riconoscere.

Stiamo parlando di Daniela Melchior, vista proprio nel film di James Gunn nel ruolo di Ratcatcher II: l'attrice portoghese classe 1996 va quindi a raggiungere, oltre al già citato Gyllenhaal, i suoi colleghi Billy Magnussen, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus e Beau Knapp in quello che si preannuncia come un remake piuttosto carico di aspettative.

Cosa pensate di questo cast? Vi piace la squadra messa su da Prime Video? Conoscevate già l'originale con Patrick Swayze? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, ovviamente, non mancheremo di aggiornarvi appena ci saranno novità degne di nota su questo fronte.