Il Duro del Road House, Conor McGregor farà il suo esordio come attore nel film Amazon!

Non solo star affermate in questo Il Duro del Road House, ma anche nomi che nessuno si sarebbe mai aspettato: il remake targato Prime Video del film con Patrick Swayze potrà infatti contare non solo su un protagonista del calibro di Jake Gyllenhaal e su alcuni colleghi davvero niente male, ma anche su un esordiente a sorpresa.

Nelle ore successive all'annuncio di Daniela Melchior nel cast de Il Duro del Road House, infatti, la produzione ha preso tutti in contropiede annunciando un nome che nessuno di noi si sarebbe aspettato di veder apparire nei crediti di un film: stiamo parlando di Conor McGregor, uno che certo non ha bisogno di troppe presentazioni... Ma che con il cinema non ha mai avuto nulla a che fare!

Per il pugile irlandese si tratterà dunque di un esordio assoluto, come assoluto è stato il riserbo mantenuto dagli addetti ai lavori sul ruolo che McGregor interpreterà nel film di Doug Liman: ciò che sembra certo, però, è che si tratterà di un personaggio scritto per il film e non, come qualcuno aveva ipotizzato, di una comparsa nei panni di sé stesso.

Chissà come se la caverà il nostro Conor davanti alla macchina da presa: per scoprirlo non resta che pazientare fino all'uscita del film! Noi, intanto, continueremo ad aggiornarvi ad ogni novità al riguardo.