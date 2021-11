Il duro del Road House: in arrivo il remake di Doug Liman con Jake Gyllenhaal

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, sarebbe stato messo in cantiere un remake de Il duro del Road House, pellicola della MGM del 1989 con all'epoca Patrick Swayze protagonista. In trattative per la parte del protagonista nel remake ci sarebbe Jake Gyllenhaal, mentre per la regia della pellicola in pole c'è Doug Liman.

Le fonti di Deadline affermano con sicurezza che i produttori esecutivi del film si sono incontrati con gli sceneggiatori per discutere di una riscrittura della prima stesura del film e hanno indicato il progetto come prioritario nel loro calendario. La precedente sceneggiatura è firmata da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry.

Uscito nel 1989, il film originale con Patrick Swayze vedeva questi nel ruolo di Dalton, un buttafuori che viene assunto per dare una ripulita a uno dei bar più malfamati del Missouri, il Double Deuce. Il personaggio di Swayze è messo a dura prova quando dovrà difendere l'intera città da uno spietato e corrotto uomo d'affari. Il film divenne un successo istantaneo ed è oggi considerato dai fan di Swayze come uno dei suoi ruoli migliori in carriera. La MGM sono anni che gioca con l'idea di realizzare un reboot e qualche tempo fa si era pensato anche a un progetto che prevedesse Ronda Rousey nella parte principale, ma alla fine non andò in porto.

Al momento non sappiamo se il nuovo remake sarà fedele all'originale oppure sarà una versione moderna della stessa storia; non è chiaro nemmeno se Jake Gyllenhaal interpreterà Dalton o un personaggio tutto nuovo.

Attualmente Gyllenhaal è impegnato nelle riprese di The Interpreter di Guy Ritchie, mentre Liman è alle prese con il suo progetto sull'Everest con Ewan McGregor. In ogni caso il remake de Il duro del Road House non dovrebbe uscire prima del 2023, se le riprese dovessero partire entro il prossimo anno.