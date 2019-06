Ecco quanto durerà il filmato post-credit che accompagnerà la seconda release di Endgame

Durante il junket di Spider-Man: Far From Home di Londra, Kevin Feige ha annunciato l'arrivo per la prossima settimana di una seconda release di Avengers: Endgame, parlando inizialmente di scene aggiuntive e poi aggiustando il tiro confermando la presenza di "una scena post-credit, un tributo e alcune sorprese".

Questo significa che non sarà una versione allungata del film e dunque un secondo cut (e perché dovrebbe, in fondo? I russo hanno confermato più volte che quello visto in sala è il cut definitivo), ma che vedremo (se mai uscirà anche in Italia) la stessa versione del cinecomic Marvel Studios con della aggiunte dopo i titoli di coda.



Queste, in sostanza, consistono in una scena tagliata e in un non meglio specificato omaggio agli Avengers, anche se a incuriosirci sono quelle misteriose "sorprese". Ad ogni modo, non aspettatevi una durata impossibile o chissà quanto sostanziosa per tutto questo filmato, visto che l'intera durata effettiva del video bonus sarà di circa 6 minuti. Ciò non toglie che potrebbero contenere sequenze importanti o chissà, qualche novità sulla Fase 4 Marvel.



La mossa è comunque chiara: sfruttare una seconda release con l'aggiunta di materiale inedito per vincere la sfida al boxoffice contro Avatar di James Cameron. Avengers: Endgame dista infatti dall'epopea sci-fi appena 45 milioni di dollari, cifra che, con questa seconda release, potrebbe raggiungere velocemente, visto anche che l'uscita è prevista per ora solo in America.