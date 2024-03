Quanto durerà Deadpool & Wolverine? Grosse novità dalla sala montaggio

Mentre i fan della Marvel sono giustamente concentrati sui rumor riguardanti la potenziale partecipazione di Henry Cavill come Variante di Wolverine per Deadpool & Wolverine, in queste ore nuovi aggiornamenti sul film hanno anticipato la possibile durata del montaggio finale.

Come potete vedere dai due nuovi post pubblicati sui social, il noto insider Cryptic HD, famoso sul web tra gli appassionati per le anticipazioni spesso attendibilissime riguardanti proprio la durata dei film e dei trailer in arrivo, attualmente Deadpool & Wolverine ha una durata di poco più di due ore, che avrebbe soddisfatto il team creativo. Tuttavia questo minutaggio è ancora soggetto a possibili variazioni, perché la post-produzione del progetto è ancora in corso e il film non è stato dichiarato definitivamente 'terminato'. Inoltre, alcune scene sono state attualmente 'messe da parte' e tagliate da questa versione, che però appunto non è da considerarsi come 'final cut'.

"Ho sentito che alcune cose sono state messe da parte e che non sono presenti nell'attuale versione di Deadpool & Wolverine" si legge nel post dell'affidabile leaker. "Finora sono molto soddisfatti di ciò che hanno attualmente ma probabilmente aggiungeranno delle cose a partire da questa versione. Il film ora come ora dura poco più di 2 ore. Se sentite qualcun altro parlare di altri minutaggi, sappiate che si tratta di informazioni false. Comunque il film non è ancora finito, probabilmente vi fornirò un nuovo aggiornamento tra un mese o due."

In precedenza, quando abbiamo provato ad indovinare la durata di Deadpool & Wolverine, su Everyeye avevamo ipotizzato un minutaggio di circa due ore/due ore e un quarto, e volendo essere generosi ci eravamo spinti fino ad un massimo di due ore e venti circa, ovvero la durata di Spider-Man: No Way Home: è vero che Deadpool & Wolverine sarà l'unico film MCU del 2024, ma probabile che le fatidiche 'tre ore di durata' saranno riservate solo ai crossover degli Avengers.

Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio 2024, restate con noi per tutte le prossime novità dal dietro le quinte.

