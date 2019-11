Quanto durerà davvero Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

Ovviamente, ci rendiamo tutti conto di quante cose possano succedere in 10 minuti, e quanto, quindi, una notizia del genere possa essere indicativa... Di cosa, però, è tutto da scoprire direttamente in sala dal 18 dicembre (anche se a quanto pare la sceneggiatura di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha rischiato di finire su eBay ).

L'attutale run-time di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker lo squalificherrebbe dall'essere il film più lungo non solo della trilogia, ma dell'intera saga; primato che resterebbe dunque all'episodio VIII di Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, con 152 minuti, mentre l'episodio VII, diretto sempre da J.J. Abrams, Star Wars: Il Risveglio della Forza, segna 135 minuti d'orologio.

Una bella differenza dai 155 minuti precedentemente creduti, o anche, più moderatamente, i 135 minuti che sono stati dati per buoni a un certo punto.

Lo scorso mese era stata riportata quella che sarebbe dovuta essere la durata ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker . Eppure, in un'intervista con EWLive, il regista della pellicola, J.J. Abrams , avrebbe confermato un minutaggio diverso.

