Quanto durano i film Marvel? La durata di tutti i capitoli MCU, dal più corto al più lungo

Quanto durano i film Marvel? In questo speciale, vi elenchiamo la durata di tutti i film della saga del Marvel Cinematic Universe, dal primo Iron Man di Jon Favreau all'imminente The Marvels con Brie Larson.

In attesa dei prossimi chiacchieratissimi capitoli della Saga del Multiverso, da Deadpool 3 ad Avengers: Secret Wars, titolo che si preannuncia epocale, ecco la durata di tutti i film del MCU usciti fino ad oggi, elencati dal più breve al più lungo:

The Marvels - 1 ora e 45 minuti L'incredibile Hulk - 1 ora e 52 minuti Thor: Dark World - 1 ora e 52 minuti Thor - 1 ora e 55 minuti Dottor Strange - 1 ora e 55 minuti Ant-Man - 1 ora e 57 minuti Ant-Man & The Wasp - 1 ora e 58 minuti Thor: Love & Thunder - 1 ora e 59 minuti Guardiani della Galassia - 2 ore e 1 minuto Capitan Marvel - 2 ore e 3 minuti Iron Man 2 - 2 ore e 4 minuti Capitan America: Il Primo Vendicatore - 2 ore e 4 minuti Ant-Man & The Wasp: Quantumania - 2 ore e 5 minuti Doctor Strange nel Multiverso della Follia - 2 ore e 6 minuti Iron Man - 2 ore e 6 minuti Spider-Man: Far From Home - 2 ore e 9 minuti Iron Man 3 – 2 ore e 10 minuti Thor: Ragnarok - 2 ore e 10 minuti Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli - 2 ore e 12 minuti Spider-Man: Homecoming - 2 ore e 13 minuti Black Panther - 2 ore e 14 minuti Vedova Nera - 2 ore e 14 minuti Captain America: The Winter Soldier - 2 ore e 16 minuti Guardiani della Galassia Vol. 2 - 2 ore e 16 minuti Avengers: Age of Ultron - 2 ore e 21 minuti The Avengers - 2 ore e 23 minuti Captain America: Civil War - 2 ore e 27 minuti Spider-Man: No Way Home - 2 ore e 28 minuti Avengers: Infinity War - 2 ore e 29 minuti Guardiani della Galassia Vol. 3 - 2 ore e 29 minuti Eternals - 2 ore e 36 minuti Black Panther: Wakanda Forever - 2 ore e 41 minuti Avengers: Endgame - 3 ore, 1 minuto

Escludendo le serie tv, le miniserie e gli Speciali per Disney+, The Marvels detiene ora il record per il film MCU più corto all'estremità opposta della classifica dominata da Avengers: Endgame, che detiene il record di film più lungo. Tra i tanti nuovi film in arrivo nei prossimi anni, ci sarà qualcuno in grado di battere i due primati, in un senso o nell'altro?