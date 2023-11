Quanto dura Napoleon? Svelata la lunghezza del film di Ridley Scott

Quanto dura Napoleon? Grazie alla cartella stampa rilasciata per l'attesissimo film di Ridley Scott, è finalmente emersa la durata ufficiale del kolossal prodotto da Apple Studios e distribuito da Sony Pictures nel mondo e da Eagle Pictures in Italia.

La durata ufficiale di Napoleon sarà di 158 minuti, decisamente inferiore rispetto all'ultimo kolossal prodotto da Apple, vale a dire Killers of the flower moon di Martin Scorsese, che invece si allungava fino ai 206 minuti, ovvero 3 ore e 26 minuti. Il biopic storico su Napoleone diretto da Ridley Scott e interpretato dal vincitore del premio Oscar Joaquin Phoenix, invece, si attesterà ad una durata di 2 ore e 38 minuti.

Tuttavia non fatevi ingannare, perché questa è soltanto la durata della versione cinematografica di Napoleon: come confermato in precedenza, infatti, Ridley Scott ha già preparato una versione director's cut di Napoleon che invece avrà una durata di quasi quattro ore e che sarà distribuita in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand qualche tempo dopo la fine della run nelle sale dell'edizione cinematografica, presumibilmente nel corso del 2024 (magari a ridosso delle votazioni per gli Oscar). Non è dato sapere se questa versione estesa del film arriverà anche sul mercato home-video, ma la carriera di Ridley Scott è costellata di director's cut memorabili dunque la curiosità è sicuramente molto alta tra i cinefili, abbonati ad Apple TV+ o meno.

Napoleon uscirà in Italia dal 23 novembre: per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Napoleon.