Quanto dura Le Due Torri? Le diverse versioni de Il Signore degli Anelli

Mentre proseguono in Nuova Zelanda le riprese dell'serie de Il Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video, torniamo ad esplorare il mondo creato da J.R.R. Tolkien prendendo in considerazione il secondo capitolo della trilogia cinematografica firmata da Peter Jackson, ovvero Le Due Torri.

Uscito nelle sale nel 2002, Le Due Torri riprende esattamente dagli eventi de La Compagnia dell'Anello e segue principalmente tre fronti: il gruppo formato da Aragorn Legolas e Gimli vanno in soccorso a Rohan nella battagli del Fosso di Helm contro l'esercito di Saruman. Nel frattempo Frodo e Sam proseguono il loro viaggio verso il Monte Fato, mentre Merry e Pipino pianificano un attacco a Isangard con l'aiuto di Barbalbero. Ma quanto dura il film in totale?

Come per ogni capitolo della saga della Terra di Mezzo, Le Due Torri è disponibile in più versioni: quelle principali sono la versione cinematografica, che si ferma a 179 minuti, e l'edizione più completa che si può visionare in home video e che raggiunge i 235 minuti.

La versione estesa dellla pellicola, così come quelle di tutti i capitoli della saga, è attualmente disponibile all'interno delle edizioni 4K de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit curate personalmente da Peter Jackson che hanno fatto il loro debutto sul mercato proprio questo dicembre. Per altri approfondimenti, vi lasciamo al video confronto tra la versione originale de Il Signore degli Anelli e la remastered 4K.