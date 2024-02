Quanto dura Dune 2? Scoprite la durata del nuovo film della saga

Quanto dura Dune: Parte 2? Il secondo capitolo della saga cinematografica di Denis Villeneuve tratta dall'omonimo romanzo di Frank Herbert arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 28 febbraio, ma quale sarà la sua durata?

Possiamo confermarvi che Dune: Parte 2 avrà una durata di 165 minuti, vale a dire due ore e quarantacinque: si tratta di un minutaggio più esteso di quello del primo episodio, che durava esattamente dieci minuti in meno, ovvero 155 minuti, e che fa di Dune 2 il film più lungo della carriera di Denis Villeneuve, superando il precedente detentore del record, Blade Runner 2049, di circa due minuti, dato che il sequel di Blade Runner si fermava a 163 minuti di durata.

Da notare anche che, in queste settimane di campagna promozionale, il regista ha confermato le precedenti indiscrezioni che volevano una durata di 4 ore per Dune: Parte 2, specificando però che queste quattro ore sono state raggiunte solo da un montaggio preliminare che includeva tutte le scene girate, con diverso materiale scartato per scelta dello stesso Villeneuve.

Ricordiamo che la saga targata Warner Bros continuerà prossimamente anche con Dune: Parte 3, che sarà un adattamento del romanzo Dune: Messia: Denis Villeneuve ha confermato che concluderà la sua trilogia su Arrakis e su Paul Atreides con quest'ultimo film, e che non adatterà mai i tanti altri romanzi della saga.