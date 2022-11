Quanto dura Black Panther: Wakanda Forever? Mettetevi comodi: quasi come The Batman!

Quanto dura Black Panther: Wakanda Forever? Il nuovo film della saga del Marvel Cinematic Universe arriverà da domani 9 novembre nelle sale cinematografiche italiane, ma intanto se volete conoscere la durata del film abbiamo l'informazione che stavate cercando.

Possiamo infatti confermarvi che Black Panther: Wakanda Forever durerà 161 minuti, vale a dire quasi tre ore: sarà uno dei film Marvel Studios più lunghi di sempre, ma comunque lontano dalle durate eclatanti di titoli come Justice League (242 minuti), Watchmen Ultimate Cut (215 minuti), Batman v Superman: Dawn of Justice Ultimate Cut (182 minuti), Avengers: Endgame (181 minuti) e il più recente The Batman di Matt Reeves (175 minuti).

Black Panther: Wakanda Forever è scritto e diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore: ultimo capitolo della Fase 4 del MCU, il film riporta i fan nel regno del Wakanda, dove emerge una nuova minaccia proveniente da una nazione sottomarina nascosta chiamata Talokan: la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne nei panni di Riri Williams / Ironheart, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Black Panther: Wakanda Forever, lo ripetiamo, sarà al cinema da domani 9 novembre.