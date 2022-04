Quanto dura Animali Fantastici I segreti di Silente? Vi sveliamo il minutaggio

Le prime reazioni ad Animali Fantastici I segreti di Silente hanno promosso il nuovo film della saga cinematografica di Harry Potter, ma dalla premiere è anche trapelata la sua durata ufficiale.

Quanto durerà Animali Fantastici I segreti di Silente? In base alle informazioni diramate dalla stampa d'oltreoceano, il nuovo film del franchise si chiuderà a 142 minuti. Lo segnala anche il British Board of Film Classification, che dunque sancisce che I segreti di Silente sarà il film più lungo della saga di Animali Fantastici: i suoi 142 minuti supereranno infatti di slancio i 133 minuti del primo capitolo, Animali fantastici e dove trovarli, e anche i 134 minuti del secondo episodio, I crimini di Grindelwald.

Ricordiamo che I segreti di Silente sostituirà il ruolo di Johnny Depp con Mads Mikkelsen nei panni di Gelert Grindelwald, dopo la disputa legale tra la star di Pirati dei Caraibi e l'ex moglie Amber Heard. La trama del film vedrà il professor Albus Silente (Jude Law) contro il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, durante la quale incontreranno vecchie e nuove creature e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Animali Fantastici 3 arriverà al cinema in Italia dal 15 aprile.