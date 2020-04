Tu, io e Dupree: i fratelli Russo rubarono l'idea del film con Owen Wilson da una canzone?

In occasione del ritorno in onda della celebre commedia Tu, io e Dupree, film del 2006 diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e con protagonisti Owen Wilson, Matt Dillon e Kate Hudson, vi parliamo di un curioso retroscena che lega il progetto ad una famosa canzone del 2000.

In sostanza Donald Fagen e Walter Becker, della famosa band degli anni '70 "Steely Dan", dopo aver visto il film inviarono una lettera al fratello di Owen Wilson, l'attore Luke Wilson, affermando che l'idea di Tu, Io e Dupree era stata rubata dalla loro canzone "Cousin Dupree", in italiano Cugino Dupree.

Nel brano infatti si parla di un ingombrante cugino di nome Dupree, e anche di un personaggio che dorme sul divano. Gli Steely Dan comunque non furono infastiditi dalle "coincidenze", anzi la lettera in questione - che fu resa pubblica sul loro blog - aveva dei toni piuttosto scherzosi, ai quali rispose nientemeno che Owen Wilson. L'attore, con l'umorismo che lo contraddistingue, disse: "Non ho mai sentito la canzone Cousin Dupree e non so nemmeno chi sia questo gentiluomo, il signor Steely Dan. Spero che questo aiuti a chiarire le cose, così potrò tornare a concentrarmi sul mio prossimo film, 'HEY 19'": per chi non lo sapesse, è il titolo di un'altra canzone degli Steely Dan.

Insomma, che la carlitudine fosse in realtà una steelydaniutidine? Non lo sapremo mai probabilmente.

