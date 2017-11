Dunkirk torna nelle sale per aumentare le sue chance agli Oscar

Con l’inizio della stagione dei premi - storicamente il periodo di novembre e dicembre - la Warner Bros ha deciso di ridare la carica alle chance diriprogrammandolo nelle sale di tutto il mondo.

Sin dal periodo della sua uscita nelle sale, la scorsa estate, il film di Christopher Nolan è stato subito indicato come uno dei contendenti più forti che avrebbero di sicuro intascato qualche nomination, soprattutto per quanto riguarda il comparto tecnico (regia, fotografia, suono, montaggio e montaggio sonoro). Ma la Warner non vuole correre rischi e con tutti i film che da qui a dicembre inonderanno le sale americane è bene rispolverare la memoria dei giurati dell’Academy e delle altre manifestazioni.

Il film tornerà nelle sale in oltre 50 sale IMAX sparse nei 34 mercati in giro per il mondo. Ma non è tutto: Dunkirk sarà anche disponibile in 250 cinema a partire dal 24 gennaio 2018, esattamente un giorno dopo l’annuncio delle nomination ai Premi Oscar. Sarà anche interessante vedere la performance del film di Nolan in IMAX accanto all’atteso Star Wars: Gli Ultimi Jedi, anch’esso disponibile in quel formato dal 15 dicembre 2017.