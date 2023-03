Dunkirk, Hans Zimmer usò l'orologio di Christopher Nolan come base per la colonna sonora!

Tra le opere di Christopher Nolan Dunkirk è quella in cui il regista ha cercato maggiormente il realismo. Ad aiutare la grandezza del film è anche la colonna sonora composta da Hans Zimmer da lungo tempo collaboratore di Nolan. Il compositore utilizzò un particolare oggetto per realizzare un suono.

Il tema principale alla base dell'intera partitura della colonna sonora di Dunkirk è un ticchettio che cerca in tutti i modi di far capire allo spettatore lo scorrere del tempo. Come in ogni film di Nolan, in maniera diretta o meno questo elemento diventa protagonista. Zimmer ha voluto metterlo al centro del proprio lavoro non solo dal punto di vista sonoro ma anche pratico. I ticchettii registrati dal compositore provenivano, infatti, da uno degli orologi da tasca che molto spesso Christopher Nolan portava con se. A questi sono stati poi aggiunti dei sintetizzatori che donano l'effetto che poi è stato inserito all'interno della colonna sonora.

Per realizzare Dunkirk Christopher Nolan attraversò la manica per riuscire a capire quanto tempo effettivo una nave impiegava a concludere un viaggio. La ricerca del realismo e il poco utilizzo di effetti speciali digitali sono un vero e proprio marchio di fabbrica per il regista inglese. Non ha abbandonato questa sua abitudine neanche per la realizzazione di Oppenheimer, pellicola che ripercorrerà la creazione del progetto Manhattan e della bomba atomica.

Questo lascia intendere il fatto che Nolan per Oppenheimer abbia ricreato una esplosione atomica senza CGI. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!