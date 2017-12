Dunkirk, Damien Chazelle elogia il film: "È l'essenza della semplicità"

Dopo aver incassato numerosi complimenti dalla critica internazionale e dal pubblico accorso in sala, arrivano anche gli elogi didi

Nel corso della rubrica Directors on Directors di Variety, Chazelle ha scritto del suo amore per Dunkirk e del perché secondo lui si tratta del miglior film del regista britannico: “Quello che Christopher Nolan ha raggiunto in Dunkirk sembra quasi qualcosa che stava progettando da un’intera carriera. È cinema come è musica – un continuo flusso di immagini che tolgono il fiato, di suoni che sembrano elementari e primari. Per questa mastodontica pellicola, raccontare questo evento così epico, è l’essenza della semplicità”.

Inoltre, Chazelle si è complimentato per il rischio corso nel realizzare un film simile, paragonandolo a un “grosso dito medio” a quelli che credono che al cinema non si corrano più rischi, aggiungendo: “Più che questo, si sente proprio Christopher Nolan. È un regista che ha lavorato ancora e ancora per far sì che i progetti più impersonali – epica da supereroi, spazio profondo, barriere mentali – diventassero profondamente personali. Dunkirk è per me il suo progetto più personale – e il più commovente – finora”.

Recentemente, la Warner ha annunciato il ritorno in sala di Dunkirk per favorirlo nella corsa agli Oscar con proiezioni in tutto il mondo in 250 cinema a partire dal 24 gennaio 2018. Il film arriverà in home video il 18 dicembre prossimo.