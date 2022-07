Dungeons & Dragons, Vin Diesel reagisce al casting di Michelle Rodriguez: inaspettato?

Negli ultimi tempi il controllo semi-maniacale di Vin Diesel sul set della Fast Saga, stando almeno alle testimonianze e soprattutto dopo l'uscita di Justin Lin, poteva rendere imprevedibile la sua reazione di fronte a una storica co-star che si butta su un altro franchise. Michelle Rodriguez sarà nel film di Dungeons & Dragons.

La giornata di ieri al San Diego Comic-Con è stata affollatissima. Solo il panel dei Marvel Studios è stato mastodontico, con tantissimi eccitanti aggiornamenti su I Am Groot di James Gunn, dal primo trailer al rinnovo già alla seconda stagione, ma anche un primissimo sguardo a X Men 97. Poi abbiamo visto ben 24 character poster da Gli Anelli del Potere, il cast al completo di Transformers: EarthSpark e persino FX ha voluto pubblicare in contemporanea il trailer della stagione conclusiva di Atlanta. Insomma, nel momento in cui il nuovo film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves aveva già mostrato il suo trailer, tutto il resto è passato in secondo piano.

Persino l’annuncio ufficiale del cast al completo con tanto di ruoli e rispettive classi: sapevamo già degli attori coinvolti ma non dei personaggi che sarebbero andati a ricorprire. Fra i tanti anche Michelle Rodriguez, cui ComicBook ha chiesto cosa ne pensasse la co-star Vin Diesel del suo guardare oltre la Fast Saga: "Lui non è un fan di Dungeons & Dragons, Vin Diesel è letteralmente un Dungeon Master. Non vuole rovinare tutto rischiando reazioni troppo viscerali, quindi finisce per minimizzare. È sempre super rilassato su ogni notizia. Ma dentro di me lo so, nel profondo, che è orgoglioso come se fossimo una famiglia: ‘Mia sorella sarà una di D&D!’”. Diesel è infatti un fan di lunga data di D&D, avendo anche scritto un'introduzione al libro Thirty Years of Adventure: A Celebration of Dungeons & Dragons nel 2004.

Oltre alla Rodriguez, questi gli altri attori coinvolti e i ruoli annunciati nella giornata di ieri:

Chris Pine è Elgin, un bardo.

è Elgin, un bardo. Michelle Rodriguez è Holga, una barbara.

Rege-Jean Page è Xenk, un paladino.

è Xenk, un paladino. Justice Smith è Simon, uno stregone.

Sophia Lillis è Doric, una druida.

Hugh Grant è Forge, un ladro.

Questa invece la sinossi ufficiale: "Un affascinante ladro e una banda di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente storte quando si scontrano con le persone sbagliate. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves porta il mondo ricco e lo spirito giocoso del leggendario gioco di ruolo sul grande schermo in un'avventura esilarante e ricca di azione”. Quali le vostre aspettative, considerato anche il cast stellare? Ditecelo nei commenti!