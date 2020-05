Dungeons & Dragons, le ultime novità sul film: coinvolto anche un ex dei Marvel Studios

Come sappiamo, è da tempo in cantiere il progetto di una trasposizione cinematografica di Dungeons & Dragons, il celebre gioco di ruolo che ha conquistato legioni di appassionati in tutto il mondo. Un passo avanti nella direzione giusta sembra essere stato fatto con l'arrivo di Jeremy Latcham, ex produttore e dirigente dei Marvel Studios.

Stando a quanto riporta Variety, infatti, Latcham avrebbe firmato un accordo preliminare con Entertainment One che prevede una serie di progetti, il primo dei quali sarà appunto Dangeons & Dragon. Con l'acquisizione di Entertainment One da parte di Hasbro sembra quindi probabile la realizzazione in un futuro a breve e medio termine di altri film del genere.

Quello che si sa al momento è che Dungeons & Dragons sarà scritto e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming. I due stavano lavorando in precedenza a The Flash, ma successivamente sono emerse delle insanabili divergenze creative che hanno portato alla fine del rapporto. Qualche mese fa sono stati annunciati anche gli avventurieri della campagna cinematografica.

Nick Meyer, presidente del settore cinema di Entertainment One, ha commentato così l'ingaggio di Jeremy Latcham. "Jeremy è un produttore di grande talento, con una lunga esperienza nella realizzazione di film fedeli al brand che portano un grande afflusso di pubblico su scala globale. In questa nuova emozionante era con Hasbro, siamo entusiasti di iniziare questa nuova collaborazione e non vediamo l'ora di condividere per il futuro nuovi straordinari progetti."

Latcham ha lavorato per 13 anni per i Marvel Studios ed è stato produttore esecutivo tra l'altro di The Avengers e Guardiani della Galassia.