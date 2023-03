Dungeons & Dragons, svelato un nuovo imperdibile cameo!

Uno degli elementi su ci ha fatto gioco forza la campagna promozionale di Dungeons & Dragons è stata la presenza di alcuni cameo nascosti di famosi amatori del gioco. In molti hanno pensato che potessero essere personaggi noti per la loro passione ma in realtà è stato un pò più nascosto.

Nonostante i tentativi online di scoprire il protagonista di questo misterioso cameo, la risposta è arrivata. Infatti, a comparire nel film è Tom Morello, chitarrista e frontman della band Rage Against the Machine. La passione del musicista per D&D è più che nota dato che più volte è stato trovato a convention o ad eventi dedicati al celebre gioco. Molti appassionati, però, sono rimasti delusi dalla presenza di un numero così ristretto di cameo.

Secondo alcune indiscrezioni, le restrizioni avute sul set durante le riprese a causa del Covid hanno portato a ridurre all'osso la presenza di grandi star appassionate al mondo di D&D. Però non tutti coloro che hanno lavorato al film sono appassionati dell'opera. Hugh Grant ha ammesso di vergognarsi di non aver mai giocato a Dungeons & Dragons soprattutto in prospettiva del lavoro fatto sul set della pellicola.

Nel frattempo noi vi consigliamo la nostra recensione di Dungeons & Dragons: l'onore dei ladri, primo adattamento in uscita del celebre gioco. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!