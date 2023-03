Dungeons & Dragons supererà John Wick 4 al box office: finito il dominio di Keanu Reeves?

Se Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri vuole vincere al box office durante il suo weekend di apertura, dovrà superare un avversario di un certo calibro: l'acclamato John Wick: Capitolo 4, nuovo action della saga con protagonista Keanu Reeves.

Tuttavia, stando ai primi report dall'industria, gli analisti anticipano un probabile sorpasso di Dungeons & Dragons ai danni di John Wick 4: secondo Variety, infatti, il fantasy con protagonisti Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant, forte delle ottime recensioni arrivate dalla stampa di tutto il mondo, dovrebbe debuttare con un incasso compreso tra i 30 e i 40 milioni di dollari nel solo Nord-America, più altri 30 milioni di dollari a livello internazionale.

Allo stesso tempo, si prevede che John Wick: Capitolo 4 incasserà altri 36 milioni di dollari nel suo secondo week-end di programmazione, dopo un debutto eccellente da 73,5 milioni: al momento della stesura di questo articolo, l'ultimo sequel di John Wick guidato da Keanu Reeves è salito a 86,1 milioni a livello nazionale e ha raggiunto i 152,7 milioni di dollari su scala globale. Come sempre, comunque, i numeri definitivi del box office arriveranno tra sabato e domenica, quindi rimanete sintonizzati per tutti gli sviluppi.

Ricordiamo che Dungeons & Dragons ha il 94% di gradimento su Rotten Tomatoes: il film esce oggi nelle sale cinematografiche italiane, e il consiglio di chi scrive è quello di non lasciarvelo sfuggire perché ha tutte le carte in regola per sorprendervi - anche se non avete mai tirato un paio di dadi in vita vostra.

In attesa di entrare in sala, gustatevi il trailer ufficiale di Dungeons & Dragons.