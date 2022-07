Dungeons & Dragons, primo sguardo al cast in costume: i video del Comic-Con!

Il primo sguardo ai personaggi di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, è stato svelato in occasione dell'imminente Comic-Con 2022. Il film è ispirato al classico gioco di ruolo da tavolo creato da Gary Gygax del 1974. L'universo di D&D, che comprende un'ampia varietà di creature e magia, aveva già avuto un film in passato, uscito nel 2000.

Nonostante non si sia rivelato un successo, da quell'adattamento nacquero un sequel per la tv nel 2005 e uno uscito direttamente in versione home-video. Il gioco è tornato alla ribalta in questi anni grazie alla serie Netflix, Stranger Things. Per quanto riguarda la produzione del film, a fine giugno era stato annunciato che il set di Dungeons & Dragons era in Irlanda.



Il Comic-Con 2022 si svolgerà a San Diego questo fine settimana dopo una pausa di due anni a causa della pandemia, e nell'evento che apre quest'edizione sono incluse diverse anticipazioni su serie tv e film; proprio Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves sarà presentato al Comic-Con, come annunciato diverso qualche giorno fa. Nei video che trovate in calce alla news sono presenti i membri principali del cast tra cui Chris Pine, Sophia Lillis, Justice Smith, Michelle Rodriguez e Hugh Grant, insieme alla star di Bridgerton, Regé-Jean Page.



Al momento non si conoscono i personaggi assegnati ad ogni membro del cast, tuttavia diverse indicazioni si possono trovare proprio in questi video. Il personaggio di Chris Pine, ad esempio, potrebbe essere un bardo, così come Rodriguez potrebbe interpretare una guerriera. Naturalmente si tratta soltanto di supposizioni, si attendono tutte le conferme del caso.