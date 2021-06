Dungeons & Dragons, il set si sposta in Irlanda: la foto con Michelle Rodriguez

Prosegue la produzione di Dungeons & Dragons, film ispirato all'iconico gioco di ruolo fantasy anni '80. L'ultima location trapelata è un antico castello, probabilmente risalente al 1177, anche se poco si è potuto vedere a causa delle imponenti misure di sicurezza che hanno protetto la privacy della lavorazione del film.

I cittadini del luogo hanno dichiarato di aver assistito ad un lungo via vai di camion e un fan è riuscito a scattare una foto di Michelle Rodriguez in costume mentre girava una scena.

Il film di Dungeons & Dragons è in cantiere dal 2015, con Jonathan Goldstein e John Francis Daley al timone della regia. In precedenza il duo ha diretto l'action comedy Game Night, con Jason Bateman e Rachel McAdams.



Nonostante sia noto che il film è basato sul popolare gioco fantasy, il resto dei dettagli della trama sono attualmente un mistero, anche se pare che le riprese si siano svolte in tutto il Regno Unito, in location quali la Cattedrale di Wells e un altro castello, Alnwick.

La star di Bridgerton Regé-Jean Page ha confermato il suo ruolo in Dungeons & Dragons:"Ai miei tempi ho ascoltato un paio di podcast di Dungeons & Dragons. Ho giocato ad un sacco di giochi di ruolo giapponesi, e praticamente a tutto ciò che usciva. Ho giocato un sacco a Diablo da adolescente, quindi sono abituato al fatto d'interpretare un paladino - è proprio quello che faccio, so cosa significa, fino ad un certo punto. Ho visto i miei amici giocare a Baldur's Gate, quindi sono come un Dungeons and Dragoner di seconda generazione".

Regé-Jean Page ha dichiarato che ci saranno scontri con i draghi in Dungeons & Dragons, uno dei progetti maggiormente attesi dai cinefili e amanti dei giochi di ruolo.



