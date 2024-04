Dungeons & Dragons, il nuovo set LEGO del Drago Rosso è solo per veri fan

In attesa di scoprire se Dungeons & Dragons con Chris Pine avrà un sequel, vi segnaliamo uno stupendo nuovo set LEGO ispirato a Dungeons & Dragons e dedicato al Drago Rosso.

LEGO Italia ha annunciato che venerdì 12 aprile, dalle ore 14.00 alle 19.00, Lucas Bolt, il designer del set DUNGEONS & DRAGONS: il racconto del Drago Rosso, sarà ospite del LEGO Store San Babila a Milano: il set è il primo dedicato alla saga ed è stato rilasciato lo scorso 1° aprile in occasione del 50° anniversario del gioco di ruolo. Per realizzarlo, il gruppo danese ha lanciato una sfida sulla piattaforma LEGO Ideas, a cui hanno partecipato oltre 600 fan: a vincere il contest è stato il 32enne di Amsterdam Lucas Bolt, conosciuto come BoltBuilds, che ha lavorato fianco a fianco con il team LEGO Design per sviluppare la sua creazione in mattoncini. Inoltre, il team Wizards of the Coast ha ideato per l’occasione un'avventura su misura.

Il risultato è un set da 3.745 pezzi, incredibilmente dettagliato, con una taverna con un tetto rimovibile, una prigione e una torre. In primo piano spicca anche il gigantesco drago rosso Cinderhowl e sono incluse sei minifigure LEGO - Orc Rogue, Gnome Fighter, Elf Wizard e Dwarf Cleric, oltre a mostri costruiti in mattoni, come un Occhio Tiranno (beholder), un Owlbear e una Bestia dislocante. "Il tema DUNGEONS & DRAGONS, combinato con il mio amore per la storia, la fantasia e i giochi, mi ha spinto a creare un layout giocabile con diverse sfide e percorsi da esplorare” ha spiegato il designer Lucas Bolt. Il 12 aprile, Lucas Bolt sarà per la prima volta a Milano per raccontare ai collezionisti i retroscena della sua creazione e per condividere la passione per i mattoncini. Inoltre, sarà anche a disposizione per autografare i set.

Per altri contenuti scoprite qual è la trama del film Dungeons & Dragons.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.