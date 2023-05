Dungeons & Dragons, il sequel a rischio? Gli incassi del film Paramount non soddisfano

E' proprio vero che il cinema non è una scienza, e Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri rischia di dover sperimentare la dura legge dell'industria dell'intrattenimento sulla propria pelle.

Il recente adattamento fantasy di Paramount Pictures e eOne, infatti, ha ricevuto recensioni molto positive dalla critica (si attesta al 91% su Rotten Tomatoes) ed è piaciuto ancora di più al pubblico (con un altrettanto impressionante punteggio degli spettatori del 93%), ma nonostante un discreto weekend di apertura e un A- CinemaScore, Dungeons & Dragons semplicemente non è riuscito a trovare il suo posto al botteghino.

Forse schiacciato dalla concorrenza, il film ha terminato la sua corsa al box office con un deludente totale di 93 milioni a livello domestico e appena 207 milioni in tutto il mondo: considerando che il budget di produzione è stato riportato a 150 milioni di dollari, ai quali vanno aggiunte anche le spese di marketing, si tratta di numeri a dir poco pessimi in vista di un possibile sequel di Dungeons & Dragons. Paramount deve ancora pronunciarsi su un eventuale futuro della saga, dunque ai fan non resta che sperare che le vendite dell'home-video di Dungeons & Dragons possano risollevare le sorti economiche del blockbuster fantasy.

A tal proposito ricordiamo che recentemente è stata anche annunciata una serie tv di Dungeons & Dragons in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand Paramount+, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere ambientata nello stesso mondo del franchise cinematografico.