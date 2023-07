Dungeons & Dragons, il sequel si farà? Arriva un grosso aggiornamento

Dungeons & Dragons potrebbe diventare realmente un franchise. A parlarne a Variety è stato il CEO di Paramount Pictures Brian Robbins, che in un'intervista ha approfondito i progetti futuri dello studio e non ha escluso di realizzare un seguito di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, dopo il buon riscontro critico del primo film.

Tuttavia, Robbins ha posto una condizione:"Dobbiamo trovare un modo per farlo ad un prezzo inferiore". Nelle scorse settimane non è stato confermato alcun sequel di Dungeons & Dragons ma Paramount si è già impegnata a produrre una serie tv live action quindi l'idea di costruire un franchise cinematografico non è stata del tutto scartata. Su Everyeye trovate la recensione di Dungeons & Dragons, film che ha appassionato anche i numerosi fan del gioco.



In ogni caso, per avere maggiori dettagli sul sequel bisognerà attendere le prossime settimane. Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è basato sull'omonimo gioco di ruolo ed è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Il film racconta la storia di un ladro, aiutato da un improvvisato gruppo di avventurieri, che riesce a rubare una reliquia molto preziosa. La situazione si complica improvvisamente quando il team si trova a dover affrontare delle persone estremamente pericolose.



Nel cast del film Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

A maggio si parlava del sequel di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri a rischio a causa degli incassi che non hanno soddisfatto Paramount. Ora le cose potrebbero cambiare, dopo le parole di Brian Robbins.