Dungeons & Dragons, un video approfondisce una delle sequenze centrali

Dungeons & Dragons è l'ultimo film tratto dal famoso gioco di ruolo, la pellicola è riuscita ad ottenere un buon riscontro di pubblico e critica rivelandosi una divertente commedia d'avventura per tutte le età. Ecco che in prossimità della sua uscita per le piattaforme digitali possiamo raccontarvi qualcosa in anteprima sul contenuto.

Pare infatti che nella versione digitale di Dungeons & Dragons sarà presente un featurette che mostrerà in che modo è stata realizzata la famosa sequenza della rapina, che risulta particolarmente elaborata.

La cosa migliore tuttavia, è il fatto che gran parte di questa sequenza è stata realizzata attraverso effetti pratici.

I registi del film avevano un'idea perfetta di come avrebbero dovuto funzionare i portali nel film, ma non era chiaro cosa stessero facendo con il resto del team. Hanno attinto dalle migliori storie di rapina in quanto tutto doveva essere al suo posto per vedere e comprendere il piano.

I portali conferiscono un vantaggio unico nel film. La sfida più grande è stata capire come far si che Doric passasse attraverso il portale per entrare nella carrozza. Questo ha richiesto riprese capovolte e la costruzione di un set che consentisse a lei e Smith di passare facilmente da una posizione all'altra.

I registi hanno lavorato a stretto contatto con Wizards of the Coast per garantire che la magia e tutto il resto funzionasse come nel gioco.

L'utilizzo degli effetti pratici era tra le cose che Chris Pine ha amato di più nel film, paragonandolo a classici come Willow. Degni di lode sono stati anche i diversi utilizzi degli animatronic, per dare vita ai mostri feroci ed iconici che popolano il vasto universo del franchise di Dungeons & Dragons.

In attesa di vedere quali altri retroscena ha in serbo la versione digitale del film, ecco la nostra recensione di Dungeons & Dragons.