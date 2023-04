Dungeons & Dragons, Regé-Jean Page:'L'universo del franchise è infinito'

Una delle star maggiormente apprezzate della versione cinematografica di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è Regé-Jean Page, che nel film interpreta Xenk. L'attore ha parlato dell'universo di D&D, e della possibilità di vedere ulteriori capitoli sul grande schermo del franchise basato sull'omonimo gioco di ruolo.

"Penso che la gioia dell'universo di Dungeons & Dragons sia che non ci sono confini. È infinito. E quindi penso che se ci sono altre storie che le persone vogliono raccontare ci sono pochissimi vincoli per farlo" ha dichiarato l'attore. Su Everyeye è disponibile la nostra recensione di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, uscito ieri nelle sale cinematografiche.



Il personaggio di Page, Xenk, è un leggendario paladino che invecchia più lentamente degli altri umani e diventa un inaspettato alleato del gruppo di ladri protagonista del film.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldestein, e racconta la storia di un ladro che viene aiutato da un gruppo improvvisato di avventurieri per recuperare una preziosa reliquia. Tuttavia, le cose si complicheranno rapidamente davanti ad una lunga serie di pericoli.



Nel cast del film Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant. I registi in questi giorni hanno parlato in un inaspettato cameo in Dungeons & Dragons che ha sorpreso i fan e anche... Michelle Rodriguez!