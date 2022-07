Dungeons & Dragons, Regé Jean-Page: 'Nella vita sono come Eddie di Stranger Things'

Il trailer di Dungeons & Dragons Honor Among Thieves ha aperto le danze del Comic-Con di San Diego 2022, e proprio dal palco della famosa convention, che torna in presenza per la prima volta dal 2019, la star Regé Jean-Page ha parlato della sua passione per D&D.

Durante il panel ufficiale di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves al San Diego Comic-Con 2022, infatti, Regé Jean-Page si è paragonato a Eddie Munson di Stranger Things, il nuovo re del famoso gioco fantasy divenuto popolarissimo nelle ultime settimane subito dopo il debutto nell'acclamata quarta stagione dello show. Nel corso dell'intervista la star di Bridgerton ha parlato della sua passione per il gioco da tavolo, che rappresenta una grande fetta della sua infanzia.

"Ho sempre trovato i giochi di ruolo estremamente stimolanti, ecco perché ho deciso di accettare la parte nel film di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Fondamentalmente sono cresciuto un po' come Eddie Munson di Stranger Things!".

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves racconta la storia di un affascinante ladro e di una banda di improbabili avventurieri che partono in cerca di un antico cimelio perduto, ma la situazione degenera pericolosamente quando il gruppo si ritrova coinvolto con le persone sbagliate. Scritto e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il film include nel cast Chris Pine come Bardo, Michelle Rodriguez come Barbaro, Justice Smith come Stregone, Regé Jean-Page come Paladino, Sophia Lillis come Druido e Hugh Grant come Rogue. La data d'uscita è fissata per il 3 marzo 2023.

Prima di chiudere, ricordiamo ai fan di Regé Jean-Page che l'attore oggi torna su Netflix con The Gray Man, il film più costoso di sempre prodotto dalla piattaforma.