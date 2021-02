Dungeons & Dragons, Rege-Jean Page di Bridgerton si unisce al cast del film

Fresco dell'incredibile successo ottenuto nei panni del Duca di Hastings in Bridgerton di Netflix, che lo ha reso probabilmente la star più desiderata e chiacchierata del momento, l'acclamato Rege-Jean Page si è ufficialmente unito al già ricco cast dell'attesissimo Dungeons & Dragons di Jonathan Goldstein e John Francis.

Page va così a raggiunge i già confermati Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith nel film reboot scritto e diretto dai due sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e autore del divertente e riuscito Game Night. Il progetto reboot è prodotto e finanziato dalla eOne di Hasbro in collaborazione con Paramount Pictures, con la stessa eOne che porterà il film in Inghilterra e Canada mentre Paramount si occuperà della distribuzione nel resto del mondo. Inoltre, prenderà parte alla produzione anche l'ex Marvel Studios Jeremy Latcham.



Purtroppo non c'è ancora nessun dettaglio sulla trama.



Intanto Page si prepara al suo debutto come host del Saturday Night Live proprio questo fine settimana, appuntamento molto atteso dai fan di Bridgerton per vedere l'attore fuori dalla sua zona, alle prese con la commedia dal vivo e con la presentazione di un programma così visto e amato. Vi ricordiamo inoltre che sempre Rege-Jean Page è stato recentemente al centro di un rumor che lo vorrebbe come possibile nuovo protagonista di Black Panther II (senza nulla di confermato e dunque da prendere con le dovute cautele del caso).